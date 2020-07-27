شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة: غرامة 5 آلاف جنيه لمن يذبح الأضاحى فى الشارع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شدد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة علي رؤساء الأحياء ومديري مديريات الخدمات وهيئتى النقل العام ونظافة وتجميل القاهرة بتوفير كافة الخدمات للمواطنين خلال أيام عيد الأضحى المبارك .

وطالب المحافظ هيئة النظافة برفع مخلفات الذبح على الفور حفاظًا على البيئة وصحة المواطنين ، وتحرير محاضر التلوث البيئي اللازمة وتوقيع غرامة 5 آلاف جنية على المخالفين لقرار منع الذبح بالشارع .

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وأكد محافظ القاهرة حظر اقامة أي شوادر لعرض الذبائح الحية بالطرق العامة سواء للمواطنين أو محلات الجزارة لعدم إعاقة حركة المرور مشدداً على سرعة التعامل بحزم مع المخالفين واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفة .

كما أكد محافظ القاهرة فتح كافة المجازر الحكومية بالقاهرة بالمجان أمام المواطنين الراغبين في ذبح الأضحية ، مع توقيع الكشف عليها قبل الذبح ، وتشديد الرقابة للتأكد من عدم الذبح خارج المجازر وقيام كافة المجازر التابعة للمديرية بالعمل على مدار 24 ساعة خلال فترة العيد.

وطالب المحافظ بتكثيف الحملات المشتركة بين مديريات الشئون الصحية والطب البيطري والتموين ومباحث التموين مع شرطة المرافق والأحياء المعنية للرقابة والتفتيش على اللحوم بمحلات الجزارة وأماكن عرض اللحوم مع تشديد الرقابة على مستودعات أنابيب البوتاجاز للتأكد من توافرها ، مؤكداً استعداد المحافظة للدفع بكميات احتياطية لأي منطقة يحدث بها شكوى أوقصور ، ووجود رقابة على المخابز للتأكد من توافر الخبز .