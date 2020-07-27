شكرا لقرائتكم خبر عن شكرى فى مؤتمر مشترك مع نظيره السعودى: لن نقبل باستهدافنا من دول غير عربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الخارجية سامح شكرى إن العلاقات بين السعودية ومصر ممتدة وتاريخية، مؤكدا أن القاهرة والرياض تعملان على تنسيق المواقف على المستوى الثنائي لمواجهة التحديات المشتركة والتصدى لهذه التحديات بشكل كامل فى إطار التعاون والتضامن. Advertisements وأكد شكرى فى مؤتمر صحفى مشترك مع نظيره السعودى اليوم الثلاثاء أن وزير خارجية السعودية بحث صباح اليوم مع الرئيس عبد الفتاح السيسي تكثيف التعاون الثنائي بما يحقق مصلحة الشعبين ومواجهة التحديات وبحث استعادة الأمن والاستقرار فى المنطقة والتصدى لأى محاولات إقليمية لتوسيع النفوذ داخل الساحة العربية. وأشار وزير الخارجية إلى أنه لا يرغب أن تقوم دول خارج النطاق العربى باستهداف دولنا، مؤكدا أن المباحثات بين الجانبين تضمنت تعزيز علاقات التعاون الثنائي.

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