إحباط ترويج 12 طن جبن غير صالح في الأسواق بالإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:
ضبطت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، المدير المسئول عن معمل لتصنيع منتجات الألبان بدائرة قسم شرطة المنتزه ثالث (بمحافظة الإسكندرية) لحيازته ( 12,200 طن " جبن أبيض ") معبأة داخل صفائح غير صالحة للاستهلاك الآدمي لانتهاء تاريخ صلاحيتها المدون عليها، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين .
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
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