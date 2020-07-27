والد مودة الأدهم عقب حبسها سنتين: "الحكم قاسي.. ومعملتش أكتر من العادي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود السعيد:

قال فتحي الأدهم، والد "مودة" عقب صدور حكم بحبسها سنتين وغرامة 300 ألف جنيه، إن الحكم الصادر "قاسي جدًا.. بنتي معملتش حاجة".

وأضاف في تصريحات للصحفيين أمام المحكمة: "بنتي عشان شوية صور تأخد الحكم دا.. بنتي صغيرة وفي كلية إعلام، وكل القنوات بتذيع الحاجات دي"، وتابع "بنتي معملتش أكتر من العادي".

قضت المحكمة الاقتصادية، اليوم الإثنين، بمعاقبة حنين حسام ومودة الأدهم و3 آخرين بالحبس سنتين وغرامة 300 ألف جنيه لكل منهم.

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وأسندت نيابة الشؤون المالية والتجارية برئاسة المستشار علي الدين حسن لهم أنهم في غضون عامي 2019، و2020 بدائرة قسم شرطة الساحل بمحافظة القاهرة أن المتهمتين الأولى والثانية:

1- اعتديتا على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري بأن قامت الأولى بنشر صور ومقاطع مرئية مخلة وخادشة للحياء العام على حساباتها الشخصية على شبكة المعلومات وقامت الثانية بالإعلان عن طريق حساباتها على شبكة المعلومات لعقد لقاءات مخلة بالآداب عن طريق دعوة الفتيات البالغات والقصر على حد سواء _الي وكالة أسستها عبر تطبيق التواصل الاجتماعي المسمى "لايكي" ليلتقوا فيها بالشباب عبر محادثات مرئية مباشرة وإنشاء علاقات صداقة مقابل حصولهن على أجر يتحدد بمدى اتساع المتابعين لتلك المحادثات التي تذاع للكافة، دون تمييز وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

2- قامتا بإنشاء وادارة و استخدام حسابات خاصة على شبكة المعلومات تهدف الي ارتكاب الجريمة موضوع الاتهام السابق وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

أما باقي المتهمين فساعدوهما على ارتكاب تلك الجرائم وإدارة حساباتهما على مواقع التواصل الاجتماعي.