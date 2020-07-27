محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: سقط في قبضة أجهزة الأمن بأسيوط، عامل بحوزته 3 بنادق آلية وكمية من الذخائر بقصد الاتجار. كانت معلومات وتحريات مركز شرطة القوصية بمديرية أمن أسيوط، أفادت بقيام عامل –مقيم بدائرة المركز بحيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص. وعقب تقنين الإجراءات أمكن استهدافه وضبطه وعثر بحوزته على (3 بنادق آلية- 90 طلقة نارية لذات العيار - 3 هواتف محمولة)، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سقوط عامل بحوزته 3 بنادق آلية وكمية من الذخائر بأسيوط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.