حملات الأمن العام تنفذ 53 ألف حكم قضائي وتضبط 199 تاجر مخدرات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
ضبط قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، 179قطعة سلاح ناري، 199قضية مخدرات وتنفيذ 53534حكم قضائي متنوع.
كما ضبط خلال 24 ساعة الاخيرة على مستوى الجمهورية، 3 تشكيلات عصابية ضمت (8) متهمين ارتكبوا (17) حادث متنوع، 26 متهما لممارستهم أعمال البلطجة، (173) دراجة نارية مخالفة، 26 ألف و698 مخالفة مرورية واعادة 7 دراجات نارية مبلغ بسرقتهم بالإضافة الى فحص 70 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية 9 منهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
جاء ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.
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