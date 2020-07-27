خلال 24 ساعة.. ضبط 179 سلاح ناري و199 قضية مخدرات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

وجهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية مكبرة، لضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

أسفرت جهود الحملة، خلال 24 ساعة، في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء، عن ضبط (179 قطعة سلاح ناري، بحوزة 160 متهما).

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وفي مجال تنفيذ الأحكام، نجحت الحملة في تنفي53 ألف حكم قضائي متنوع.

كما ضبطت الحملات 199 قضية مخدرات بحوزة 213 متهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري استمرار الحملات الأمنية.