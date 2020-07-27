بقيمة 200 ألف جنيه.. أمن المنافذ يضبط قضيتين تهريب في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

شنت الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، حملات لضبط جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها.

أسفرت جهود الحملات، خلال 24 ساعة، في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، عن ضبط قضيتين تهريب "بضائع أجنبية الصنع – مستلزمات فلاتر مياه" بلغ إجمالي القيمة والتعويض المالي أكثر من (200 ألف جنيه).

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وفي مجال الأمن العام، ضبطت الحملات 11 قضية أبرزها (مزاولة مهنة بدون تصريح، انتهاء فترة التصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح، مخالفات مسطح مائي).

كما ضبطت الحملات، قضيتين تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة بمضبوطات بلغت (1,5 كيلو جرام).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.