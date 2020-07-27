بالصور.. المستشار عصام المنشاوي يهدي رئيس مجلس القضاء الأعلى درع النيابة الإدارية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود السعيد:

قام المستشار عصام المنشاوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية اليوم الإثنين، بزيارة المستشار عبد الله عصر- رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى بمقر دار القضاء العالي وذلك بمناسبة قرب اكتمال عطاء سيادته ببلوغ السن القانوني.

وصرح المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية في بيان أن المستشار عصام المنشاوي قام بإهداء سيادته درع النيابة الإدارية والدليل الشامل للنيابات الإدارية تقديرًا لمسيرته الحافلة بالعطاء في محراب العدالة المصري، كما تمنى له موفور الصحة والعافية ودوام التوفيق والسداد.

ومن جانبه، أكد المستشار عبد الله عصر، رئيس مجلس القضاء الأعلى على حسن العلاقة بين القضاء والنيابة الإدارية والتأكيد على استمرار روح الود وأواصر التعاون بينهما وقدم درع مجلس القضاء الأعلى للمستشار عصام المنشاوي تقديرًا لدور النيابة الإدارية ورسالتها السامية داخل منظومة العدالة المصرية.