الحرارة تتجاوز المعدلات.. الأرصاد تعلن حالة الطقس حتى نهاية الأسبوع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-محمد عبدالناصر:

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن حالة الطقس لن تشهد تغيرا كبيرا خلال الفترة الحالية، لافتا إلى أن شهر يوليو وأغسطس من الطبيعي ارتفاع نسب الرطوبة ودرجات الحرارة.

وأضاف شاهين لمصراوي، يسود طقس حار رطب على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة على المناطق الجنوبية، كما تنشط الرياح على جنوب البلاد وعلي سيناء وخاصة المدن المطلة على خليج السويس حتي الغردقة على البحر الأحمر ويؤدي هذا النشاط إلى اضطراب الملاحة البحرية.

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وتابع: "كما تكون الشبورة المائية هي الظاهرة المؤثرة خلال الساعات القادمة على الطرق الزراعية والأماكن القريبة من المسطحات المائية وسرعان ما تتلاشى مع شروق الشمس".

وأوضح شاهين، أن درجات الحرارة قد ترتفع درجتين على القاهرة والوجه البحري عن المعدل الطبيعي، لتسجل 37 درجة وتصل على جنوب الصعيد إلى 43 وحتى 47 درجة بنهاية الأسبوع.

وأوضح أن الفترة المقبلة لن تشهد أي ظواهر جوية حادة، مستبعدا حدوث انخفاض في درجة الحرارة خلال أيام العيد، وأن نسب الرطوبة يمكن أن تنخفض قليلا بسبب ارتفاع درجات الحرارة، حيث تصل لـ 80% على القاهرة.