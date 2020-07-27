أخبار مصر | الأول في مصر.. التعليم: فتح باب التقديم لمدرسة "بي. تك" للتكنولوجيا

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 27 يوليو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر الأول في مصر.. التعليم: فتح باب التقديم لمدرسة "بي. تك" للتكنولوجيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن فتح باب التقديم لمدرسة "بي.تك" للتكنولوجيا التطبيقية كأول مدرسة متخصصة في تجارة التجزئة كتخصص نادر وجديد من نوعه في مصر، وهي المدرسة التي وقع الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بروتوكول تعاون مشترك مع الدكتور محمود خطاب رئيس مجلس إدارة شركة "بي. تك" للتجارة والتوزيع، لإطلاق المدرسة.

وقال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الوزارة تعمل على التوسع وزيادة عدد مدارس التكنولوجيا التطبيقية بما يتوافق مع استراتيجية الدولة المصرية نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، وتلبية احتياجات المشروعات العملاقة التي تقوم بها الدولة حاليًا، من العمالة القادرة على تطوير القطاعات التي تعد من الأولويات المحددة للدولة، وذلك من خلال تأهيل عمالة فنية مدربة وقادرة لمواكبة احتياجات سوق العمل سواء في السوق المحلي أو العالمي.

ومن جانبه قال الدكتور محمود خطاب، رئيس مجلس إدارة "بي.تك" للتجارة والتوزيع، إنه يسعدنا التعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لإطلاق دراسة تجارة التجزئة لأول مرة في مصر، وذلك لما لهذا القطاع من أهمية على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، ولكونه أحد أكبر القطاعات التي توفر وتخلق فرص عمل وتحقق التنمية الاقتصادية في مصر.

وأضاف أنه قد تم الإعداد لهذه التجربة على مدار الشهور السابقة، وتمت الاستعانة بأفضل المتخصصين لوضع مناهج الدراسة وكذلك الإدارة الأكاديمية والفنية لتحقيق كل عناصر النجاح المطلوبة لهذه التجربة، وذلك إيمانًا من شركة بي تك بأهمية التعاون بين القطاع الخاص والحكومه في تطوير وتحديث أساليب التعليم، وقيام كل طرف بدوره لتحقيق ما نصبو إليه جميعًا من مستقبل أفضل يليق بمكانة مصر وشعبها.

وأوضح الدكتور محمد مجاهد، نائب الوزير لشئون التعليم الفني، أن مدارس التكنولوجيا التطبيقية، هي مدارس مصرية ذات جودة عالمية، تقوم على الشراكة بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وشركات القطاع الخاص ومؤسسات تعليمية مرموقة، للحفاظ على جودة المدرسة والعملية التعليمية بها، وتهدف إلى إعداد خريجين مؤهلين للعمل بالسوق المحلى والدولي.

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وتبدأ عملية التقديم للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية 20192020، من محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، خلال الفترة من الأثنين الموافق 27 يوليو 2020 حتى السبت الموافق 8 أغسطس 2020؛ وذلك عبر الرابط التالي من هنا

على أن يكون الطالب حاصل على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي للعام الدراسي 20192020 بمجموع 250 درجة طبقًا لتنسيق الوزارة، وألا يزيد سن الطالب في أكتوبر المقبل عن 18 سنة، وأن يكون مصري الجنسية ولائق طبيًا، وأن يجتاز اختبار القدرات والمقابلة الشخصية التي تعقد بالمدرسة وفقًا للطاقة الاستيعابية للمدرسة.

وعلى الطلاب الراغبين في الالتحاق بالمدرسة تقديم الأوراق التالية: صورة استمارة النجاح شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي (الإعدادية العامة) 2019 2020، وبيان نجاح معتمد من الإدارة التعليمية التابع لها، وصورة شهادة الميلاد، وشهادة طبية معتمدة من التأمين الصحي للطالب، وعدد 2 صورة شخصية حديثة، وطلب التحاق بالمدرسة، وصورة بطاقة ولي الأمر.

وتضم "بي. تك" للتكنولوجيا التطبيقية، 3 أقسام (قسم التسويق وأساليب عرض المنتجات، المبيعات وخدمة العملاء، الإمداد والتوريد والخدمات اللوجيستية)، وسيكون مقرها في الأسمرات منطقة تحيا مصر4.

وتعد مدرسة بي.تك للتكنولوجيا التطبيقية شراكة جديدة من نوعها تقدم تخصص هام وفرص توظيف للشباب في قطاع التجزئة عالية للغاية، حيث ينتشر هذا التخصص في معظم الصناعات، إذ احتل قطاع تجارة التجزئة والجملة المركز الأول بشأن المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي خلال فترة النصف الأول من العام المالي 20192020، ووصلت نسبة مساهمته إلى 14.7%، ومن المنطقي أن تهتم الوزارة بتلبية نداء هذا القطاع الهام وتوفير العمالة الماهرة له.

وتجدر الإشارة إلى أنه سيتم تحديد موعد اختبارات القدرات للمتقدمين للمدرسة بحد أقصى 500 طالب من إجمالي المتقدمين وفقًا لأولوية المجموع الكلى للشهادة الإعدادية وبناءً على نتيجة الاختبارات يتم تحديد المقبولين وفق كثافة المدرسة، وأن الهدف من تلك المدارس هو خلق دفعات جديدة من العمالة الفنية المدربة، والتي تلبي نداء التنمية الإقتصادية والخطط الصناعية للدولة، وسيتم تخرُج أول دفعة من مدرسة بي.تك للتكنولوجيا التطبيقية العام الدراسي 2022/2023.