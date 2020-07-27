أخبار مصر | وزيرة الصحة: إجراء 443 ألف عملية جراحية ضمن مبادرة "قوائم الانتظار"

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 27 يوليو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر وزيرة الصحة: إجراء 443 ألف عملية جراحية ضمن مبادرة "قوائم الانتظار" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن الانتهاء من إجراء ٤٤٣ ألفًا و٧٨٧ عملية جراحية بمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لمنع تراكم قوائم انتظار جديدة في التدخلات الجراحية الحرجة التي تشملها المبادرة، وذلك منذ انطلاقها في شهر يوليو 2018 وحتى اليوم الاثنين.

وأكدت وزيرة الصحة والسكان أن المبادرة الرئاسية مستمرة في عملها رغم تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية من خلال تخصيص ممرات آمنة للمرضى بجميع المستشفيات لمنع الاختلاط بين المصابين بفيروس كورونا وغير المصابين بالفيروس، مناشدة المواطنين ممن يحتاجون للتدخلات الجراحية العاجلة إلى سرعة التسجيل ببرنامج قوائم الانتظار، حرصًا على صحة المواطنين، في إطار خطة الوزارة لتكثيف العمل بمبادرة الرئيس للقضاء على قوائم الانتظار.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد العمليات التي تم إجراؤها حتى اليوم تتضمن ١٧٤ ألف و٩٤١ عملية قسطرة قلب، ٢٦ ألف و٧٦٠ جراحة قلب مفتوح، و١٦٤ ألف و٦٧٦جراحة رمد، و٢١ ألف و٧٦٦جراحة مخ وأعصاب، و٢٢ألف و٢٤٠ جراحة عظام، ٢٨ ألف و٨٨٠ جراحة أورام.

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وأضاف أنه تم إجراء ٢٩٩١ عملية زراعة قوقعة الأذن، و٢٣٨ زراعة كلى، و٣٨٥ زراعة كبد، كما تم إجراء ٧٤٨ عملية قسطرة طرفية، و١٦٢ عملية قسطرة مخية، ضمن التخصصات الجديدة التي تم إدراجها ضمن المبادرة الرئاسية مؤخرًا.

وأشار إلى أنه تم تحويل 22 ألف و26 حالة لتلقي العلاج الدوائي بدلًا من التدخل الجراحي، وذلك بعد مناظرتهم طبيًا والتأكد من عدم حاجتهم لأي تدخلات جراحية، مؤكدًا أنه تتم متابعتهم باستمرار واتخاذ اللازم فورًا حيال حدوث أي تطورات صحية لهم.

ومن جانبه قال الدكتور خالد عاطف، منسق عام المشروع والمدير التنفيذى لغرفة عمليات مبادرة "قوائم الانتظار"، إن مستشفيات وزارة الصحة المشاركة في المبادرة أجرت ٢٧٥ ألف و٥٨٨ عملية جراحية من العمليات الجراحية التي تم إجراؤها، تليها المستشفيات الجامعية بعدد عمليات ١١٤ ألف و٣٤عملية من أصل عدد العمليات التي تم إجراؤها بالمجان، مؤكدًا أن المريض لا يتحمل أي تكلفة مالية، مع الاهتمام بتقديم الخدمة العلاجية على أعلى مستوى، موضحًا أن الوزارة تستقبل استفسارات وبيانات المواطنين عبر الخط الساخن 15300 الذي يعمل يوميًا من التاسعة صباحًا وحتى السادسة مساءً.