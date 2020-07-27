أخبار مصر | برلماني: مبادرة حياة كريمة لمكافحة الفقر تتطلب محو الأمية ورفع الوعي

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 27 يوليو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر برلماني: مبادرة حياة كريمة لمكافحة الفقر تتطلب محو الأمية ورفع الوعي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال النائب خالد مشهور، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقتها الرئاسة لمكافحة الفقر وتطوير القرى الأكثر فقرًا والارتقاء بمستوى المعيشة لقاطنيها تتطلب محو الأمية ورفع الوعي بالمشكلات التي تواجه المجتمع.

وأوضح "مشهور" في بيان له، أن من أبرز تلك المشكلات في هذه القرى ولعل أخطرها زواج القاصرات وكثرة الإنجاب وعمالة الأطفال ولاسيما أن هذه المشكلات تحدث بسبب الجهل لذا فإن محو الأمية ورفع الوعي سلاحًا قويًا يجب ألا تغفله مبادرة " حياة كريمة " لمكافحة الفقر.

وتابع النائب أنه بحسب إحصائية صادرة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء فهناك 27 مليون و800 ألف مواطن يعانون الفقر أي يقل دخلهم الشهري عن 750 جنيهًا، مشيرًا إلى أن المجتمعات الفقيرة بالقرى تحتاج إلى رفع الوعي بالزيادة السكانية ومخاطرها على الأسرة والمجتمع لافتة إلى أن هذه المجتمعات هي الأكثر ارتفاعًا في معدلات الخصوبة والإنجاب.

وأكد أن محو الأمية بين الفقراء يمنحهم فرصة في التفكير في مشروعات تدر عليهم الدخل المادي الأمر الذي يحسن من قدرتهم المالية والاجتماعية والفكرية ويجعلهم قادرين على التعامل مع الآخرين والتشارك وأن يكون لهم دور ريادي في المجتمع مؤكدة أن محو الأمية شرطًا لمكافحة الفقر.

آخر تطورات فيروس كورونا في مصر

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وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، عن خروج 928 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 33831 حالة حتى اليوم.

وأوضح بيان الوزارة أنه تم تسجيل 479 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 48 حالة جديدة.

وجاء فى البيان إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر البيان أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأحد، هو 92062 حالة من ضمنهم 33831 حالة تم شفاؤها، و4606 حالات وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.