أخبار مصر | 70 قطعة أثرية.. تعرف على روائع متحف مطار القاهرة قبل افتتاحه

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 27 يوليو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر 70 قطعة أثرية.. تعرف على روائع متحف مطار القاهرة قبل افتتاحه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف بوزارة السياحة والآثار، إن إجمالي عدد القطع الأثرية التي سيتم عرضها في متحف مطار القاهرة الدولي بمبنى ركاب رقم 3 هي 70 قطعة أثرية.

وأشار إلى أن معظم تلك القطع كانت محفوظة داخل مخازن المتحف المصري في التحرير ومتحف السويس والمتحف اليوناني الروماني.

ومن أهمها؛ مومياواتين في حالة جيدة من الحفظ، ترجع إحداهما للعصر الروماني ذو وجه مغطى بقناع مذهب ومزينة بالكارتوناج المذهب ورسومات ملونة، والثانية ترجع إلى العصر المصري القديم المتأخر، وتصور رجلًا في الوضع الأوزيري.

وأكد عثمان على أن أجمل القطع المعروضة هي تمثال من البرونز للإلهة إيزيس المجنحة وهي ترتدي قرني حتحور وبينهما قرص الشمس.

وضمن القطع أيضًا مجموعة من الأواني الكانوبية وقطع صغيرة الحجم تمثل الحضارة الإسلامية والقبطية في مصر ومجموعة من البورتريهات من العصر المتاخر.

يذكر أن وزارة السياحة والآثار أعلنت أنه يجري الآن وضع اللمسات النهائية لمتحف المطار الأثري تمهيدًا لافتتاحه حيث يتم الانتهاء من أعمال الإضاءة وبطاقات الشرح.

حيث بدأ فريق عمل المتحف مساء أمس وضع القطع الأثرية المقرر عرضها طبقا لسيناريو العرض المتحفي، في المتحف الذي سيصبح عنصر جذب جديد بمطار القاهرة الدولي للزائرين والوافدين ومسافري الترانزيت،

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وكان متحف المطار بمبني ركاب ٣ يضم سابقا قرابة ٣٦ قطعة أثرية وتم نقلة إلى قاعة جديدة بنفس الصالة للتوسعة واستحداث قطع أثرية جديدة لإثراء العرض المتحفي لتكون عنصرا جذب جديد للوافدين بالمطار، وجاري إعداد وتجهيز قاعة عرض جديدة داخل مبنى ركاب ٢ بالمطار بمساحة تصل إلى نحو ١٥٠ م.

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قال عبد الفتاح العاصي مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة علي المنشآت السياحية والفندقية، إن ١٥ فندقا بمحافظتي البحر الأحمر وجنوب سيناء، تسلمت نهاية الأسبوع الماضي، شهادة السلامة الصحية المعتمدة من وزارتي السياحة والاثار، والصحة والسكان، وغرفة المنشآت الفندقية.

وأوضح أن ذلك تم بعد التأكد من استيفائها لكافة ضوابط السلامة الصحية التي وضعتها الوزارة وفقا لمعايير السلامة الصحية العالمية.

وأشار إلي أن لجان الفحص المشتركة، أقرت باستيفاء ٨ فنادق بمحافظة البحر الأحمر هي بريمير لو ريف، وبريمير رومانس، وغطس سومه باي، ودانا بيتش، وجولدن صن، وفلامنكو القصير، وفلامنكو ريزورت، وبانوراما بانجلوز ريزورت، و٧ فنادق بمحافظة جنوب سيناء هما الوادي المقدس، ودانيلا، وكورال هيلز، والقمر البدوي، واميجو، وباندا، وصلاح الدين.

وأضاف أنه بعد حصول هذه الفنادق علي شهادة السلامة الصحية وصل اجمالي عدد الفنادق الحاصلة علي الشهادة حتي الان الي ٦٠٥ فندقا ب ٢١ محافظة علي مستوي الجمهورية، لافتا الي ان لجان الفحص مستمرة في اعمال التفتيش تباعا علي باقي الفنادق التي تقدمت بطلبات للحصول علي الشهادة.

وتهيب وزارة السياحة والاثار بالمواطنين وشركات السياحة قصر التعامل مع الفنادق التي حصلت علي شهادة السلامة الصحية دون غيرها.