أخبار مصر | تمهيدا لافتتاحه.. وضع اللمسات النهائية لمتحف مطار القاهرة الأثري

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 27 يوليو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر تمهيدا لافتتاحه.. وضع اللمسات النهائية لمتحف مطار القاهرة الأثري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن فريق عمل متحف المطار مبنى ركاب ”٣“ بدأ مساء أمس في وضع القطع الأثرية المقرر عرضها طبقا لسيناريو العرض المتحفي تمهيدًا لافتتاح المتحف الوشيك.

والمتحف سيصبح بعد افتتاحه عنصر جذب جديد بمطار القاهرة الدولي للزائرين والوافدين ومسافري الترانزيت،

وأشار وزيري إلى أن المتحف سوف يعرض حوالي ٧٠ قطعة أثرية تم اختيارها بعناية من قِبل اللجنة العليا لسيناريوهات المتاحف، من عدد من المتاحف المصرية لتعكس الأوجه المختلفة للحضارة المصرية العريقة منذ العصور المصرية القديمة والقبطية والاسلامية.

وكان متحف المطار بمبني ركاب ٣ يضم سابقا قرابة ٣٦ قطعة أثرية وتم نقلة إلى قاعة جديدة بنفس الصالة للتوسعة واستحداث قطع أثرية جديدة لإثراء العرض المتحفي لتكون عنصرا جذب جديد للوافدين بالمطار، وجاري إعداد وتجهيز قاعة عرض جديدة داخل مبنى ركاب ٢ بالمطار بمساحة تصل إلى نحو ١٥٠ م .

اقرأ أيضًا.. ١٥ فندقا بمحافظتي البحر الأحمر يحصلون على الشهادة الصحية

Advertisements