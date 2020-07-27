أخبار مصر | اليوم.. عودة 1830 عاملا مصريا من العالقين بالكويت

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 27 يوليو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر اليوم.. عودة 1830 عاملا مصريا من العالقين بالكويت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، تقريرا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بدولة الكويت، عن أحوال وعودة المصريين العالقين من الخارج.

وأوضح التقرير، أن مطار الكويت الدولي يشهد مغادرة 32 رحلة طيران تحمل علي متنها 1830 راكبا إلي مطارات 8 دول هي: مصر، والإمارات، ولبنان، وأفغانستان، وتركيا، والسودان، وباكستان، وقطر، وتصل عدد الرحلات القادمة من الكويت إلي مطارات مصر إلي 12 رحلات تقل 1830 عاملا مصريا من العالقين.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لـ وزارة القوى العاملة، أن الرحلات الـ 12 سوف تصل إلي مطارات القاهرة، وأسيوط، وسوهاج، والأقصر، والإسكندرية، مشيرا إلى أن التقرير الذي تلقاه الوزير من الملحق العمالي أحمد إبراهيم رئيس المكتب العمالي بالكويت، لفت فيه إلى أنه تقرر تسيير 12 رحلة مغادرة للعاملين المصريين بالكويت اليوم الأثنين الموافق 27 يوليو، وفقا للجدول المعلن في هذا الخصوص، علي متنها جميعا 1830 عمال.

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وقال: إن الرحلة الأولى علي العربية - مصر رقم 218 قيام من مطار الكويت 10:45 تصل مطار سوهاج وعلي متنها 145عاملا، والرحلة الثانية علي العربية - مصر رقم 554 قيام من مطار الكويت 11:55 تصل مطار سوهاج وعلي متنها 145 عاملا، والرحلة الثالثة علي المصرية رقم 2011 قيام من مطار الكويت 13:45 وتصل مطار القاهرة وعلي متنها 145 عاملا.

أما الرحلة الرابعة علي طيران الكويتية رقم 541 قيام من الكويت 14:15، يصل مطار القاهرة وعلي متنها 190 عاملا، والخامسة المصرية رقم 3277 قيام من الكويت 14:50 وصول مطار القاهرة، وعلي متنها 190 عاملا، والرحلة السادسة علي طيران الجزيرة رحلة رقم 1701 قيام من الكويت 18:05 وصول مطار أسيوط وعلي متنها 145 عاملا، والرحلة السابعة علي الجزيرة رحلة رقم 1721 قيام من الكويت 19:05 وصول مطار الإسكندرية وعلي متنها 145 عاملا.

والرحلة الثامنة علي الجزيرة رقم 1733 قيام من الكويت 19:05، وصوله إلي مطار القاهرة وعلي متنها 145 عاملا، والرحلة التاسعة علي طيران الجزيرة 171 قيام من الكويت 20:05 وصول مطار سوهاج وعلي متنها 145 عاملا، والرحلة العاشرة علي طيران الجزيرة رقم 1707 قيام من الكويت 20:15، وصوله إلي مطار الأقصر وعلي متنها 145 عاملا، والرحلة الحادية عشر رقم 724 قيام من الكويت 21:10، وصوله إلي مطار القاهرة وعلي متنها 145 عاملا، والرحلة الثانية عشر علي مصر للطيران، قيام من الكويت 21:30، وصوله إلي مطار القاهرة، وعلي متنها 145 عاملا، وذلك في إطار استمرار اهتمام مصر برعاياها في الخارج.