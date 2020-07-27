مصر | ضبط شخص لتلقيه تبرعات بـ500 ألف جنيه في الإسماعيلية

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 27 يوليو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر ضبط شخص لتلقيه تبرعات بـ500 ألف جنيه في الإسماعيلية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت مديرية أمن الإسماعيلية، من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بتلقي تبرعات مالية من المواطنين من دون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة.

وأكدت تحريات ومعلومات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بمنطقة القناة وسيناء قيام أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة الإسماعيلية ثالث، بتلقى تحويلات مالية من عدة أشخاص من خلال المحفظة الإلكترونية الخاصة به والصادرة من إحدى شركات الإتصالات، وقيامه بالإعلان على مواقع التواصل الاجتماعي بتلقي التبرعات لمساعدة الحالات المرضية الحرجة ورعاية الأسر الفقيرة، من دون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة بالمخالفة لأحكام القانون.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم وضبطه، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي، وتبين أن حجم تعاملاته خلال عام طبقًا للفحص المستندي (500 ألف جنيه) وأمكن الحصول على المستندات المؤيدة للواقعة.

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم جمع وتلقى التبرعات من المواطنين بدون ترخيص.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.