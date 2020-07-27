مصر | طلبوا 500 ألف دولار فدية.. ضبط أشخاص 4 لاختطافهم شخص بالقاهرة

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 27 يوليو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر طلبوا 500 ألف دولار فدية.. ضبط أشخاص 4 لاختطافهم شخص بالقاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجحت مديرية أمن القاهرة، في كشف ملابسات واقعة اختطاف أحد الأشخاص بعين شمس ومطالبة أهليته بدفع فدية مالية نظير إطلاق سراحه، وتحديد وضبط الجناة.

بدأت الواقعة حين تبلغ لقسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة من أحد المواطنين بغياب شقيقه "صاحب محل أجهزة منزلية - مقيم بدائرة القسم – مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى قضية "مبانى"، وعلمه من أهالى المنطقة بأنه حال سير شقيقه بدائرة القسم متوجهًا لمسكنه قام مجموعة من الأشخاص باقتياده داخل سيارة أجرة ميكروباص عقب إدعائهم بأنهم رجال شرطة، وعلل تأخره فى الإبلاغ؛ لاعتقاده بضبط شقيقه للتنفيذ عليه فى الحكم الصادر ضده، وفى وقت لاحق تلقى اتصالا هاتفيا من رقم "محدد"، وأخبره خلاله المتصل باختطاف شقيقه، وساومه لدفع مبلغ مالى 500 ألف دولار نظير إطلاق سراح شقيقه.

توصلت جهود فريق البحث الجنائى إلى أن وراء إرتكاب الواقعة "5 أشخاص – لأربعة منهم معلومات جنائية – أحدهم يعمل سائق طرف عم المجنى عليه"، وأثناء السير فى خطة البحث، وتضييق الخناق على الجناة بأماكن ترددهم قاموا بإطلاق سراح المجنى عليه، وبسؤاله قرر بأنه بتاريخ الواقعة، وحال عودته من عمله وسيره بمحل الواقعة استوقفه أربعة من المتهمين عقب إيهامه بأنهم رجال شرطة، وإصطحبوه داخل سيارة ميكروباص وتوجهوا به للطريق الدائرى وقاموا بتعصيب عينيه عقب استقلالهم سيارة أخرى، واحتجزوه بمكان غير معلوم لديه لمساومة أهليته على النحو المشار إليه ثم أطلقوا سراحه حيث تخلوا عن أعلى الطريق الدائرى بمنطقة الخصوص.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة، وأقر أحدهم "سائق طرف عم المجني عليه" بأنه خطط لاختطاف المجنى عليه ومساومة أهليته لدفع مبلغ مالى نظير إطلاق سراحه نظرًا لمروره بضائقة مالية، وفى سبيل ذلك استعان بباقي المتهمين وارتكبوا الواقعة على النحو المشار إليه، وعقب استشعارهم بتكثيف جهود البحث للوصول للمجنى عليه قاموا بإطلاق سراحه خشية افتضاح أمرهم وضبطهم، وبمواجهة باقى المتهمين أيدوا ما جاء بأقواله، وتم بإرشاد أحدهم ضبط السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة.