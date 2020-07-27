مصر | لسرقته 700جنيه.. عامل يقتل مزارعا بالبحيرة

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 27 يوليو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر لسرقته 700جنيه.. عامل يقتل مزارعا بالبحيرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الأمنية، من كشف ملابسات واقعة العثور جثة أحد الأشخاص بدائرة مركز شرطة حوش عيسىوتحديد وضبط مرتكب الواقعة.

وكثفت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة حوش عيسى بمديرية أمن البحيرة بالعثور على جثة أحد الأشخاص، مزارع، مقيم بدائرة المركز، بطريق فرعى بدائرة المركز وبها جروح متفرقة بالجسم.

وتوصلت تحريات فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن البحيرة إلى تحديد مرتكب الواقعة عامل، مقيم بدائرة المركز.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبمواجهته بما توصلت إليه التحريات أقر بها وإعترف تفصيليًا بإرتكابه الواقعة بدافع السرقة حيث خرج من منزله مساء يوم الواقعة وبحوزته سلاح أبيض (سكين) عاقدًا العزم على سرقة أحد المارة كرهًا عنه بصورة عشوائية وأثناء سيره بالطريق الفرعى الواصل بين قريته وقرية المجنى عليه الذى سبق وأن عمل معه بإحدى المزارع تقابل معه وقام بإستدراجه لمكان العثور وباغته بعدة طعنات بالسلاح الأبيض الذى بحوزته مُحدثًا إصابته التى أودت بحياته وإستولى منه على (مبلغ 700 جنيه وهاتفه المحمول) وتم بإرشاده ضبط الأداة المستخدمة والمسروقات.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.