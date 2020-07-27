شكرا لقرائتكم خبر عن بدء جلسة مباحثات بين وزير الخارجية ونظيره السعودي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار بدأت، منذ قليل، جلسة مباحثات مشتركة بين سامح شكري، وزير الخارجية، والأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية السعودي، وذلك لبحث أهم قضايا التعاون الثُنائي بين البلدين الشقيقين، ومناقشة أبرز المُستجدات والتحدّيات على الساحتيّن الإقليمية والدولية. جلسة مباحثات بين سامح شكري ووزير الخارجية السعودي جلسة مباحثات بين سامح شكري ووزير الخارجية السعودي الوضع في مصر

اصابات Advertisements 92,062

تعافي 33,831

وفيات 4,606

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