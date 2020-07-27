شكرا لقرائتكم خبر عن الطقس| أمطار غزيرة في عيد الأضحى بسبب «المزن الركامي».. ماذا سيحدث؟ (التفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت هيئة الأرصاد الجوية في بيان مُقتضب بشأن حالة الطقس إن آخر إصدارات الأقمار الصناعية، تُشير إلى تواجد سحب استوائية، جنوب مصر، وتُسمى بـ«المزن الركامي».

وأضافت الهيئة عبّر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، «فيس بوك»: «حالة الطقس تشهد السحب يصاحبها أمطار غزيرة وهبات رياح مفاجئة مثيرة للرمال والأتربة، تتقدم إلى داخل الحدود المصرية وتؤثر على مناطق محددة وهي حلايب وشلاتين وأبوسمبل».

وعن «المزن الركامي»، السحاب ذو الماء، وهو نوع من السحب، يتكون على شكل عمودي كثيف على ارتفاعات منخفضة نسبيًا من على سطح الأرض، وعادةً ما يرافقه عواصف رعدية واضطرابات جوية، وتتشكل السحب من بخار الماء المحمول من تيارات الهواء القوية الصاعدة إلى الأعلى.

وقال محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن محافظات مصر ستشهد تقلبات جوية نهاية شهر يوليو الجاري، تحديدًا مع حلول عيد الأضحى.

وأضاف «شاهين»، في مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح البلد» المُذاع على فضائية «صدى البلد»: «من المتوقع أن تشهد غالبية الأنحاء ارتفاعًا في درجات الحرارة بنهاية شهر يوليو، الخرائط الجوية تشير إلى حدوث ارتفاع في درجات الحرارة على غالبية الأنحاء، وفرص لسقوط أمطار على جنوب البلاد وجنوب سيناء، في آخر أربعة أيام من هذا الشهر».

وتابع «شاهين»: «سقوط أمطار في هذا التوقيت من الظواهر الجوية النادرة، وخاصة في مثل هذا الوقت من العام».

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