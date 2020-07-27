شكرا لقرائتكم خبر عن ما حكم التصدق بأموال الحج بعد إلغاءه هذا العام؟.. «الإفتاء» تُجيب والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أقرّ الدكتور خالد عمران، أمين عام الفتوى بدار الإفتاء، بحكم التصدق بأموال الحج هذا العام، بسبب ظروف فيروس كورونا المُستجد، وقال: «القاعدة بتقول المعذور مأجور، من تقدم للحج وادخّر الأموال وأخذ بالأسباب، ثم لم يستطع أداء الفريضة، له ثوابه بالنية، ويُمكن أن يتصدق».
وأضاف «عمران» في مداخلة هاتفية عبر برنامج «هذا الصباح» المُذاع على شاشة «إكسترا نيوز»، أن الثواب يتحقّق بالنية وباستعداد الشخص لأداء فريضة الحج، مؤكدًا: «الأقربون أولى بالصدقة، هناك فرص كثيرة أيضًا للتصدق عبر المؤسسات والجمعيات الخيرية التي تندرج تحت رقابة الدولة».
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