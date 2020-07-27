شكرا لقرائتكم خبر عن رغم انخفاض الحالات.. مستشار الرئيس يوجه تحذيرين للمصريين (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حذر الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة، من الإفراط في الفيتامينات، وقال: «لا تستخدموا أي عقار أو دواء حتى لو كان فيتامينات إلا بوصف طبيب».

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، المُذاع على شاشة «اكسترا نيوز»، أن فيتامين «سي» مثلا موجود بكثرة في المنتجات الطبيعية، وهذه المنتجات تغطى احتياجات الإنسان، وبالتالي تناول الفيتامينات يكون في ظروف معينة وليس طوال الوقت بعشوائية.

وشدد مستشار الرئيس على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية: «الحالات انخفضت وهذا إنجاز كبير ولكن يجب أن نستمر بكل الخطط الوقائية للوصول لمرحلة جيدة.. هذا الوباء شرس وما زال موجودًا بالعالم».