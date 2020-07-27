شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الوادي الجديد يبحث مع رئيس «الاستشعار عن بعد» إقامة مزرعة بحثية ذكية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، إنه بحث مع الدكتور محمد بيومي زهران رئيس الهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء، إقامة مزرعة بحثية ذكية لاستخدام تكنولوجيا الاستشعار عن بعد ونظم الزراعة الذكية والدقيقة في البحوث الزراعية.

وأضاف محافظ الوادي الجديد، في بيان له، أنه التقى رئيس هيئة الاستشعار عن بعد، والوفد المرافق له في ساعة مبكرة اليوم الإثنين، بحضور عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على توقيع بروتوكول تعاون لإدراج كافة الأراضي التي تم تقنين وضعها بالمحافظة ضمن قاعدة البيانات الجغرافية الرقمية التي تعدها الهيئة وتحديثها أول بأول، وكذلك الأراضي الخاصة بصندوق استصلاح الأراضي للوقوف على نسب معدلات التنفيذ بالمشروعات المختلفة بمراكز المحافظة.

وأوضح المحافظ، أن اللقاء تناول بحث أوجه التعاون بين المحافظة ووزارة الري والهيئة لترشيد استهلاك مياه آبار الري من خلال إنشاء غرف تحكم عن بعد في تصرف المياه. يذكر أن هيئة الاستشعار عن بعد سلمت المحافظة الأسبوع الماضي قاعدة البيانات الجغرافية الرقمية الخاصة بالمحافظة وأطلس الخرائط الخاص بحصر الثروات الطبيعية الذي يمكن من خلالهم وضع الخطط العامة لمشروعات التنمية المستدامة، وتحديد المخاطر المؤثرة عليها والتعامل معها.