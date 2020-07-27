شكرا لقرائتكم خبر عن محور الفردوس.. شريان جديد يقطع صلاح سالم والأوتوستراد وصولاً لـ«المشير طنطاوي» (الخريطة) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، أنه تم البدء في تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع محور الفردوس بمحافظة القاهرة، موضحاً أن هذه المرحلة تبدأ من ميدان تاكي بشارع الفردوس، متقاطعاً مع طريق صلاح سالم عند ميدان الفردوس وأسفل كوبري الفردوس، وتشتمل تطوير الحركة المرورية بالميدان بعمل ازدواج وتوسعة لكوبري الفردوس، ويمر المحور بشارع ابن قنصوة متقاطعاً مع محور الأوتوستراد عبر كوبري متعدد الاتجاهات، وماراً بشارع الطيران بحي منشأة ناصر، وامتداده حتى ربطه على امتداد محور المشير طنطاوي.

وأضاف «نصار» أن مشروع محور الفردوس يعد أحد محاور الطرق الجديدة ضمن مشروعات شبكة الطرق القومية، ويساهم المحور في نقل الحركة المرورية المتبادلة بين وسط القاهرة وكل من الطريق الدائري ومدينة القاهرة الجديدة ومدينة نصر، مما يساهم في تقليل الكثافة المرورية والتكدسات على الطرق القائمة.

وأوضح رئيس الجهاز المركزي للتعمير، أن المرحلة الأولى من مشروع محور الفردوس بطول (8600) متر وبعرض من (3: 4) حارات مرورية بكل اتجاه وبتكلفة تقديرية 1.2 مليار جنيه شاملة الأعمال الصناعية اللازمة وتنسيق الموقع العام، مشيراً إلى أنه من المقرر الانتهاء من تنفيذ هذه المرحلة خلال 6 أشهر.

ولفت إلى أن الأعمال الجاري تنفيذها حالياً بالمشروع تشمل توسعة مسار المحور بشارع ابن قنصوة وتقاطع المحور مع طريق صلاح سالم بمحازاة كوبري الفردوس، مؤكداً أنه لم يتم هدم أي أثر تاريخي، وما تم تنفيذه من أعمال عبارة عن إزالة لأسوار وأجزاء من المقابر الحديثة بعد إبلاغ أصحاب هذه المقابر، ويتم تعويض الراغبين في حال طلبهم إخلاء المقابر بمقابر أخرى، ومن المخطط إنشاء سور خارجى لهذه المقابر عقب التوسعة مع الحفاظ على الطابع المعماري للمنطقة.

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