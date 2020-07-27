«الداخلية» توجه تحذيراً بشأن عدم تركيب الملصق الإلكترونى والاحتفاظ بلوحات غير مؤمنة

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تواصل وحدات المرور على مستوى الجمهورية استقبال المواطنين لتركيب الملصق الإلكترونى لمركباتهم، وكذا إستبدال اللوحات المعدنية القديمة (أرقام فقط) باللوحات الجديدة المؤمنة (حروف، أرقام).
وتهيب وزارة الداخلية بالمواطنين مالكى المركبات بكافة أنواعها بسرعة التوجه إلى إدارات المرور المختصة على مستوى الجمهورية، لتركيب الملصق الإلكترونى، وإستبدال اللوحات المعدنية دون الحاجة للإنتظار لموعد الفحص وتجديد التراخيص، وذلك خلال المدة الزمنية المحددة لمدة 3 شهور بدات من 20 يوليو الجاري، يتم بعدها إتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين .
يُشار إلى إنه عقب إنتهاء المهلة المقررة يتم إرجاء تقديم كافة الخدمات المرورية لمالكى السيارات من إستخراج أو تجديد رخصة القيادة أو طلب إستصدار المستخرجات المرورية المختلفة إلا عقب تركيب الملصق الإلكترونى للمركبة .
ياتي ذلك وتيسيراً على المواطنين سيتم مد فترات العمل بوحدات المرور على مستوى الجمهورية حتى الساعة الخامسة مساءاً ولحين الإنتهاء من المنظومة، في إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة في أحد محاورها إلى إدارة الحركة المرورية إلكترونياً.
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