شاهد.. شكري ونظيره السعودى يناقشان ملفات الإقليم بجلسة مباحثات خاصة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد وزيرا خارجية مصر والسعودية جلسة مباحثات موسعة فى قصر التحرير منذ قليل تناولت أهم قضايا التعاون الثُنائي بين امصر والسعودية، ومناقشة أبرز المُستجدات والتحدّيات على الساحتيّن الإقليمية والدولية.

شكري ونظيره السعودى خلال المباحثات تناول اللقاء،الذي يعقد بقصر التحرير- العلاقات المتميزة بين مصر والمملكة العربية السعودية بالإضافة إلى تطورات الأوضاع على الساحة الإقليمية . Advertisements

وزير الخارجية السعودى فى ضيافة شكري بقصر التحرير ومن المنتظر ان يعقد الوزيران مؤتمرا صحفيا مشتركا فى وقت لاحق.

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