مستشار الرئيس لشئون الصحة: الدولة تضع ملف صناعة الدواء فى مقدمة الأولويات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، أن ملف صناعة الدواء يحتل أهمية كبرى، وتضعه الدولة في مقدمة أولوياتها، وأبرزت أزمة فيروس "كورونا" الدور الحيوي لصناعة الدواء، وهو ما ظهر من محاولات الدول المختلفة حول العالم لإنتاج لقاح للفيروس المستجد. جاء ذلك خلال اجتماع عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء؛ بشأن مناقشة آليات تطوير صناعة الدواء في مصر، وذلك بحضور كل من الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، واللواء بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، والدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية. Advertisements

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