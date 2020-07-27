شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالى: الدولة تبذل جهودا كبيرة لتحقيق الاكتفاء الذاتى من الأدوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلميّ أن مصر تُعد الأولى عربياً وإفريقيا في هذه صناعة الدواء، مُشيراً إلى أن الدولة تمتلك المقومات الأساسية للريادة في هذا القطاع، ولا سيما مع وجود أكثر من 150 مصنعاً قائما في الوقت الحالي، كما أن هناك ميزات نسبية متعددة لهذا القطاع، وهو ما يُؤهله لفتح أسواق جديدة بالقارة الإفريقية، كما أن مصر تُعتبر مصدراً مفضلاً للمنتجات الصيدلية؛ نظراً لانخفاض تكلفتها عن نظيراتها في مختلف دول العالم.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء؛ بشأن مناقشة آليات تطوير صناعة الدواء في مصر، وذلك بحضور كل من الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، واللواء بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، والدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية.

وقال الدكتور خالد عبد الغفار إن الدولة تقوم بجهود كبيرة للعمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأدوية بأسعار تكون في متناول المواطنين وبجودة عالية، من خلال سياسة وطنية للأدوية تضمن الحصول على الأدوية الأساسية.

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وطرح وزير التعليم العالي والبحث العلميّ بعض التوصيات التي تستند على وضع استراتيجية كبرى لها عدة ركائز، منها ما يتعلق بدعم صناعة الدواء والأبحاث العلمية المتطورة، وكذا عمليات تسجيل الأدوية، ومراقبة عمليات الإنتاج والتخزين، وهو الأمر الذي من شأنه النهوض بصناعة الدواء في مصر، وزيادة قدرتها على المنافسة في الأسواق العالمية