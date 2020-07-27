شكرا لقرائتكم خبر عن التموين: صرف 92 % من مقررات شهر يوليو لبطاقات الدعم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركات المجمعات الاستهلاكية بوزارة التموين والتجارة الداخلية انتظام صرف السلع المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية، وأنه تم صرف ما يقرب من 92% من مقررات شهر يوليو الجارى .

ويستقبل موقع "دعم مصر " طلبات المواطنين من أصحاب البطاقات التموينية للحصول على الخدمات الجديدة عبر الموقع ، لتقليل الزحام على مكاتب التموين ومنها نقل البطاقة من محافظهة لأخرى واستخراج بطاقات الفصل الاجتماعى وإعادة إرسال الرقم السرى بالإضافة إلى الخدمات التى كانت تتواجد على الموقع مسبقاً وهى استخراج بدل التالف والفاقد للبطاقات التموينية.

وأكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية أنه بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي، ممثلة فى مركز نظم المعلومات بالعمل على تحديث خدمات وزارة التموين والتوسع فى ميكنتها فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية لوزارة التموين بالتوسع فى ميكنة منظومة التموين للمساهمة فى تقديم الخدمات للمواطنين بسرعة وكفاءة .

وصرح الدكتور على المصيلحى ، وزير التموين والتجارة الداخلية ، فى وقت سابق ، بأن الوزارة قامت بتنفيذ استراتيجية كبيرة لميكنة الخدمات المقدمة للمواطن على بطاقة الدعم، وذلك فى إطار التحول الرقمى الشامل للدولة لافتا إلى تطوير الخدمات المقدمة على موقع دعم مصر بإضافة خدمات جديدة عليه لم تكن متاحه قبل ذلك كالنقل من محافظه لأخرى والفصل الاجتماعى وإعادة إرسال الرقم السرى بالإضافة إلى الخدمات التى كانت تتواجد على الموقع مسبقاً فى استخراج بدل التالف والفاقد للبطاقات التموينية.