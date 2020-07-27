شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة: تصنيع أدوية هامة لعلاج فيروس كورونا فى مصر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان: كنا حريصين على مدار العامين الماضيين على توفير الأدوية بصورة كاملة وعادلة، لافتة إلى أن صناعة الدواء في مصر تتقدم بخُطى حثيثة للغاية، وكان لها دور كبير في مساندة الدولة لمواجهة مختلف التحديات، والتي من أهمها الدور الكبير الذي لعبته في علاج المواطنين من فيروس "سي".
جاء ذلك خلال اجتماع عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء؛ بشأن مناقشة آليات تطوير صناعة الدواء في مصر، وذلك بحضور كل من الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، واللواء بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، والدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية.
كما أكدت الدكتورة هالة زايد أن رجال صناعة الدواء نجحوا في جلب بعض الأدوية المهمة التي تسهم في علاج المرضى من فيروس "كورونا"، لتصنيعها في مصر، ومن ثم فمن المهم التنسيق مع رجال صناعة الدواء لتطوير هذه الصناعة الوطنية المهمة.
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