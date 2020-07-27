شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل طرح 8 آلاف وحدة "تمويل عقارى" بالعاصمة الإدارية وتسكين المرحلة الأولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المهندس عبد المطلب عمارة، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، تفاصيل طرح 8 آلاف وحدة بالعاصمة الإدارية بنظام التمويل العقارى، موضحا أن العاصمة الإدارية لم يكن لها وجود قبل عام 2016، حيث كانت منطقة صحراوية ولم يكن لها طريق يصل إليها، ولكن اليوم تم عمل محاور رئيسية لها وربطها بالكامل بالقاهرة. وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج، هذا الصباح، المذاع على شاشة اكسترا نيوز، أن مترو الأنفاق سيصل حتى العاصمة الإدارية وسيربطها بباقى المناطق.

وأضاف أن هيئة المجتمعات تتطور العاصمة الإدارية، حيث تم بناء 25 ألف وحدة وتم بيع جزء منها وسيتم تسليم الحاجزين فى 12/2020، بينما هناك جزء من المبانى منتهى وسيتم طرح 8 آلاف وحدة بنظام التمويل العقارى. وأكد أن :" العاصمة لكل الناس، وسيتم طرح الوحدات بنظام التمويل العقارى والسداد سيكون على 20 سنة، وسيتم طرح الوحدات بعد عيد الاضحى المبارك، منوهًا إلى أن العاصمة هى مركز المال والأعمال ومركز الوزارات". وأوضح انه من المقرر أن يتم بدء تسكين المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية ومدن الجيل الرابع ديسمبر المقبل، بحيث تكون العاصمة الإدارية أولى مدن الجيل الرابع التي تستقبل رسميا سكان وتكون مؤهلة لانتقال الوزارات إليها.