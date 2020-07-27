شكرا لقرائتكم خبر عن مباحثات مصرية - سعودية بالقاهرة على مستوى وزيرى الخارجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد وزير الخارجية سامح شكرى اليوم الاثنين جلسة مباحثات مع الأمير فيصل بن فرحان، وزير خارجية المملكة العربية السعودية الذى يقوم حاليا بزيارة إلى القاهرة . تناول اللقاء،الذي يعقد بقصر التحرير- العلاقات المتميزة بين مصر والمملكة العربية السعودية بالإضافة إلى تطورات الأوضاع على الساحة الإقليمية .

ومن المنتظر ان يعقد الوزيران مؤتمرا صحفيا مشتركا فى وقت لاحق.



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