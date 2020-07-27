شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية السعودى يصل القاهرة فى زيارة تستغرق يوما واحدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل إلى القاهرة اليوم الاثنين، وزير الخارجية السعودى الأمير فيصل بن فرحان فى زيارة تستغرق يوما واحدا، حث كان في استقباله وزير الخارجية سامح شكري بمطار القاهرة الدولي. ومن المقرر أن يبحث الوزيران سبل الدعم والتعاون المتبادل بين مصر والسعودية في مواجهة كل ما يُهدد أمنهما واستقرارهما، خاصة في ظل التحديات الجسام التي تواجه المنطقة وتستوجب مزيدًا من مواصلة التنسيق بين البلدين الشقيقين، لا سيما في مواجهة التهديدات الناجمة عن التواجد والتدخل الأجنبي في شئون عدد من الدول العربية الشقيقة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزير الخارجية السعودى يصل القاهرة فى زيارة تستغرق يوما واحدا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.