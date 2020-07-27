شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. مستوطنون يحرقون مسجداً فى مدينة البيرة بالضفة الغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتدى مستوطنون متطرفون، فجر اليوم الاثنين، على مسجد "البر والإحسان" فى مدينة البيرة، وسط الضفة الغربية المحتلة، وأكدت مصادر محلية أن مستوطنين كتبوا شعارات عنصرية على جدران المسجد مع ساعات الفجر الأولى.



مكان الوضوء بالمسجد



كتابة شعارات عنصرية على جدارن المسجد

وأشارت المصادر لوكالة "صفا" الفلسطينية إلى أن المستوطنين أضرموا النار فى المسجد ثم لاذوا بالفرار.



المسجد

وأضافت أن الأهالى شرعوا فى إخماد الحريق قبل وصول طواقم الإطفاء، التى استكملت العملية قبل وصول النيران لباقى أجزاء المسجد.