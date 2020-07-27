شكرا لقرائتكم خبر عن موجز خدمات تليفزيون الخليج 365.. لحوم بخصم 20% من "الزراعة" وأمطار رعدية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم تليفزيون ”الخليج 365”، موجز أخبار الخدمات الصباحى، من إعداد محمود حسن وتقديم نسرين فؤاد.

وعلى رأس الموجز، تواصل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، اليوم الإثنين صرف معاشات شهر أغسطس، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وذلك لمن يتقاضون أكثر من 1000 وحتى 2000 جنيه قبل زيادة يوليو 2020، على أن يتم الصرف لباقي أصحاب المعاشات مهما كانت قيمة معاشاتهم يومى الثلاثاء والأربعاء من منافذ الهيئة ومكاتب البريد.

ومن الأخبار قالت وزارة التضامن إن 640 حضانة تقدمت بطلبات لفتح أبوابها، من بين 15 ألف حضانة على مستوي الجمهورية، وأكدت الوزارة أنها تتابع الإجراءات الاحترازية في الحضانات التي تم فتحها، وأن الوزارة رفعت السعة الاستيعابية للحضانات من 50% إلى 80% مع اتخاذ الإجراءات المشدد للوقاية من فيروس كورونا.



وأكدت وزارة الصحة والسكان أنه يتم حاليا صرف العلاج لمدة 3 أشهر لأصحاب الأمراض المزمنة المترددين علي مبادرة رئيس الجمهورية لعلاج أصحاب الأمراض المزمنة .

نسرين فؤاد

ولفتت وزارة الصحة والسكان إلى أنه تم تخصيص ممرات آمنة لدخول وخروج المرضى بالمستشفيات، وذلك لدعم وتشجيع المرضى أصحاب الأمراض المزمنة على مواصلة استكمال علاجهم ومتابعة حالتهم الصحية بطرق آمنة، ومنع الاختلاط بينهم وبين المرضى المصابين بفيروس كورونا.

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ومن الأخبار تطرح هيئة المجتمعات العمرانية، اليوم الإثنين كراسة شروط حجز 2350 قطعة أرض فى 22 مدينة جديدة ،وتتراوح المساحات من 294 متر مربع، وحتى 2300 متر مربع، ويتم التخصيص بنظام أسبقية الحجز الإلكترونى، ويبلغ مقدم الحجز لقطع الأراضى السكنية الأكثر تميزا 350 ألف جنيه، أما قطع الأراضي المميزة فيبلغ مقدم الحجز لها 100 ألف جنيه.

ولمعرفة أكثر عن المدن التي تتوفر بها الأراضي وشروط الحجز، يمكنكم دوما مطالعة الموقع الإلكتروني لليوم السابع.



وفى الموجز يواصل سعر الذهب تحطيم الأرقام القياسية من جديد، إذ شهد السوق المصري صباح اليوم ارتفاعا جديدا في سعر المعدن النفيس، وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مبلغ 860 جنيه، في ارتفاع قيمته 12 جنيها عن سعر أمس.

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 مبلغ 737 جنيه، وتشهد أسعار الذهب عالميا ارتفاعا ضخما بسبب تخوفات المستثمرين من هشاشة الاقتصاد العالمي.



قالت وزارة الزراعة إن منافذها بدأت طرح كميات كبيرة من الأضاحي بأسعار تنافسية تقل عن مثيلاتها بالأسواق الخارجية بحوالي 20%.



وقالت الوزارة إن قائمة أسعار الأضاحي تشمل تحديد سعر 58 جنيها للكيلو القائم من الخراف البلدي، و55 جنيها للكيلو القائم من الابقار و60 جنيها للماعز، كما يتم طرح اللحوم بسعر 105 جنيها للكيلو الكندوز و105 جنيها لكيلو الكبدة البلدي ومثلها لكيلو لحوم الضأن، كما يتم طرح اللحوم السوداني بسعر 90 جنيها للكيلو، و70 جنيها للحوم البرازيلية.



وفى الأخبار يواصل الدولار الأمريكي استقراره أمام الجنيه المصري في منطقة ما دون الـ 16 جنيه للشراء، حيث سجل سعر الدولار في البنك المركزي 15 جنيه و 93 قرشا، وكان الدولار الأمريكي قد شهد تراجعا كبيرا أمام الجنيه المصري في بداية شهر يوليو، قبل أن يستقر عند المستوى الحالي.

يشهد طقس اليوم الإثنين، ارتفاعا طفيفا بدرجات الحرارة، ويسود طقس حار رطب على القاهرة والوجه البحرى، وتصل معدلات الرطوبة بالقاهرة والوجه البحرى إلى 85 %

ويشهد صعيد مصر طقسا شديد الحرارة، مع توقع بأمطار خفيفة على مناطق متفرقة بجنوب سيناء، وتكون الأمطار رعدية أحيانا على جنوب الصعيد.

وليلا يسود طقس لطيف على القاهرة والوجه البحرى، معتدل على صعيد مصر.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الإثنين بالقاهرة العظمى 35 والصغرى 25 ، الإسكندرية العظمى 31 والصغرى 25 ، قنا العظمى 42 درجة والصغرى 28 ، أسوان العظمى 43 والصغرى 31 درجة.

