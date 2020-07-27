شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تعقد اختبارات القبول للطلاب المتقدمين للالتحاق بمدرسة الضبعة النووية والان مع تفاصيل الخبر



القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لليوم الثانى على التوالى عقد امتحانات القبول للطلاب المتقدمين للالتحاق بالمدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الطاقة النووية (بالضبعة -محافظة مطروح)، للطلاب الذين استوفوا الشروط المعلنة وتقدموا بملفاتهم للمديريات.

وأوضحت الوزارة أن الامتحانات تجرى بمقرات مراكزالتطوير التكنولوجى بالمديريات التعليمية، وعلى الطالب متابعة موقع الوزارة لطباعة أرقام الجلوس، التي ستبين مكان وميعاد امتحان القبول لكل طالب، وعلى كل طالب التوجه لمقر امتحانه في المواعيد المحددة.



وأكدت الوزارة، ضرورة ارتداء الطلاب والعاملين للكمامات الواقية والقفازات طوال تواجدهم بمقار مراكز التطوير التكنولوجي لأداء الامتحانات.

وقال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التعليم لشئون التعليم الفني، إن المدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الطاقة النووية بمدينة الضبعة، تعد طفرة بالتعليم الفني بمصر، وإطلاقها هذا العام الدراسي يؤكد على خطى الوزارة نحو إعداد فنين مؤهلين للعمل في جميع مجالات الصناعة.

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وأضاف مجاهد، أنه يجب على المتقدم للإلتحاق بالمدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الطاقة النووية، ألا يزيد عمره فى أول أكتوبر 2019 عن 18 عام، وأن يكون حاصلًا على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي دور أول 2019 بمجموع لا يقل عن 250 درجة ، وألا يقل مجموع كل من مقررات (الرياضيات و اللغة الإنجليزية والعلوم) عن 90 %.

وأكد مجاهد على مدى الدقة التي تخضع لها عملية اختيار الطلاب للالتحاق بالمدرسة، وستعقد هذه الاختبارات إلكترونيًا، وستعلن النتيجة للطلاب عبر الموقع الإلكتروني للوزارة، وأضاف مجاهد أنه سيتم عقد الاختبارات من دور واحد فقط ولن يسمح للطلاب المتخلفين عن مواعيد هذه الاختبارات الالتحاق بالمدرسة مهما كان مجموع درجاتهم في امتحان شهادة إتمام التعليم الأساسي ومهما كان العذر فى التغيب عن الاختبار الإلكتروني.