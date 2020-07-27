شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار الرئيس لشئون الصحة يحذر من الإفراط فى تناول الفيتامينات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة، آخر تطورات كورونا وخطورة الإفراط في الفيتامينات، قائلًا: "لا تستخدموا أي عقار أو دواء حتى لو كان فيتامينات إلا بوصف طبيب".

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على شاشة "اكسترا نيوز"، إن فيتامين سي موجود بكثرة في المنتجات الطبيعية، وهذه المنتجات تغطى احتياجات الإنسان، وبالتالي تعاطي الفيتامينات يجب أن يكون فقط في ظروف معينة وليس طوال الوقت بعشوائية.

Advertisements

وشدد على ضرورة الحذر والالتزام بكل المعايير الوقائية والاحترازية، مضيفًا: "الحالات انخفضت وهذا إنجاز كبير ولكن يجب أن نستمر بكل الخطط الوقائية للوصول لمرحلة جيدة.. هذا الوباء شرس وما زال موجودًا بالعالم".