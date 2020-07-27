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مستشار الرئيس لشئون الصحة يحذر من الإفراط فى تناول الفيتامينات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة، آخر تطورات وخطورة الإفراط في الفيتامينات، قائلًا: "لا تستخدموا أي عقار أو دواء حتى لو كان فيتامينات إلا بوصف طبيب".

 

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على شاشة "اكسترا نيوز"، إن فيتامين سي موجود بكثرة في المنتجات الطبيعية، وهذه المنتجات تغطى احتياجات الإنسان، وبالتالي تعاطي الفيتامينات يجب أن يكون فقط في ظروف معينة وليس طوال الوقت بعشوائية.

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وشدد على ضرورة الحذر والالتزام بكل المعايير الوقائية والاحترازية، مضيفًا: "الحالات انخفضت وهذا إنجاز كبير ولكن يجب أن نستمر بكل الخطط الوقائية للوصول لمرحلة جيدة.. هذا الوباء شرس وما زال موجودًا بالعالم".

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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