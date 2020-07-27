شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على طقس أول وثانى أيام العيد.. أمطار خفيفة ورعدية فى هذه المناطق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بُعد بالهيئة العام للأرصاد الجوية إن مواقع التواصل الاجتماعى تشهد حالة من التهويل بشأن ارتفاع درجة الحرارة خلال هذه الأيام، وتزعم بأنها ستصل إلى 50 درجة، مؤكدة ارتفاع درجات الحرارة لكن بشكل طفيف يصل إلى 37 و38 درجة فقط وليس 50 درجة مثلما يتردد، وذلك بالنسبة للقاهرة خلال هذه الأيام ويستمر حتى يومى الجمعة والسبت أول وثانى أيام العيد.

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وأضافت وكيل مركز الاستشعار عن بُعد بالهيئة العام للأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج صباح البلد، اليوم الاثنين، أنه بالنسبة لجنوب البلاد ستصل درجة الحرارة إلى 46 أو 47 درجة، وهذا أمر معتاد عليه فى جنوب مصر، موضحة أن بداية من اليوم سيشهد سقوط أمطار خفيفة ورعدية لارتفاع درجة الحرارة فى بعض المناطق.

واختتمت إيمان شاكر أن البحر المتوسط تتراوح درجة الحرارة فيه من 30 أو 31 درجة وفى شرم الشيخ 29 درجة، لذلك هو الأفضل على عكس البحر الأحمر الذى يشهد ارتفاعا نسبيا عن ذلك، على الرغم من أن الرطوبة مرتفعة أكثر فى البحر المتوسط.