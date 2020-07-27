شكرا لقرائتكم خبر عن مطار القاهرة يسير اليوم 156 رحلة طيران دولية لنقل 14575 راكب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يسير مطار القاهرة الدولى اليوم الإثنين 156 رحلة دولية وداخلية إلى عدة وجهات فى العالم، ومن المنتظر أن ينقل المطار على متن تلك الرحلات 14575 راكبا.

وكشفت مصادر مطلعة بالمطار أن تشغيل مطار القاهرة الدولى، على مدار اليوم الإثنين يشهد ارتفاع نسبة التشغيل فى عدد من الجهات الدولية المختلفة، منذ بدء استئناف حركة الطيران مطلع يوليو الجارى، بعد توقف دام أكثر من 3 شهور منذ مارس الماضى بسبب جائحة كورونا.

وأضاف المصادر أن تشغيل اليوم الإثنين يتضمن 78 رحلة سفر تنقل على متنها 3524راكبا، فى حين يستقبل المطار 78 رحلة وصول على متنها 11051 راكبا، إلى عدة وجهات، سواء أمريكية أوربية أو عربية أسيوية إفريقية.

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وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إن صالات المطار سوف تستقبل خلال الـ ٢٤ ساعة رحلات دولية من عدة وجهات بالخارج، تسيرها شركات دولية عربية والناقل الوطنى مصر للطيران، بالإضافة إلى شركات مصرية خاصة، و تتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، و تقوم بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.

كما يتم مراعاة المسافات الاجتماعية المنصوص عليها داخل صالات السفر والوصول ،وارتداء الكمامات داخل كل الصالات وذلك ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد ، بالإضافة إلي متابعة الكاميرات الحرارية بصالات المطار المختلفة لرصد الركاب التى تزيد درجات حرارتهم عن المعدل الطبيعي ، وخضوع جميع الركاب والاطقم الطائر والعاملين للكشف الطبي من قبل فرق الحجر الصحي بمطار القاهرة