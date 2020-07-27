وزيرا الري والتنمية المحلية يبحثان تأهيل وتبطين الترع بالمحافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

عقد الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، اليوم الاثنين،اجتماعًا بالفيديو كونفرانس مع اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية بحضور عدد من قيادات الوزارتين.

وذلك لمناقشة عدد من ملفات التعاون المشتركة بين الجانبين وعلى رأسها مشروع تأهيل وتبطين وتغطية الترع والمصارف بالمحافظات لتقليل الفاقد من المياه تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وكذا مشروع التحول لتطبيق أساليب الري الحديث وبحث برامج دعم صغار المزارعين في عدد من المحافظات، وإزالة القمامة والتخلص من المخلفات الصلبة الموجودة على المجاري المائية والتنسيق والتعاون الانتفاع بالأملاك العامة ذات الصلة بالري والصرف.

وأشار الدكتور عبدالعاطى، إلى أهمية دور وزارة التنمية المحلية التنسيقى مع السادة المحافظين لعدم وصول القمامة والمخلفات بالقرى والمراكز المختلفة إلى المجارى المائية وإزالة أى تراكمات موجودة بصورة مستمرة بالتنسيق مع الوحدات المحلية، مشيراً إلى إهتمام الوزارة بالتوسع فى أساليب الرى الحديث التي من شأنها تقليل الفاقد في استهلاك المياه وزيادة الإنتاجية ودعم صغار المزارعين والفلاحين فى المحافظات التى يتم فيها القيام بمشروعات تبطين وتأهيل الترع وتوفير المعدات اللازمة لهم.

وأكد وزير الموارد المائية والري، على أهمية أن يتم تطبيق هذا النموذج المتكامل في أكثر من قرية بمحافظتى قنا وسوهاج من خلال مشروعات تبطين وتأهيل الترع ودعم المزارعين بالأدوات والمعدات الخاصة بالرى الحديث ومنع تراكم المخلفات والقمامة على المصارف وتكرارها فى باقى المحافظات.

ولفت عبدالعاطى، إلى أن الوزارة تسابق الزمن لتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية للانتهاء من المشروع القومى لتأهيل وتبطين وتغطية البنية المائية التحتية لمصر.

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من جانبه أكد اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، حرص الوزارة على التنسيق المستمر مع وزارة الري لدعم كافة المشروعات القومية التي تقوم بها في مختلف المحافظات خلال الفترة الحالية.

وأشار "شعراوي"، إلى أن برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر الذي تشرف الوزارة على تنفيذه في محافظتي قنا وسوهاج والممول من الحكومة المصرية والبنك الدولي تم خلاله تمويل تنفيذ عدد من المشروعات بالتنسيق مع مديريات الري في المحافظتين وبالاتفاق مع البنك الدولي ومنها مشروعات حماية جوانب النيل وتغطية الترع وإقامة الكبارى المائية والتبطين والتدبيش للترع ، مشيرًا إلى أنه تم القيام بـ11 مشروع في محافظة سوهاج بتكلفة 80 مليون جنيه، و8 مشروعات في قنا بتكلفة 39 مليون جنيه.

وأوضح وزير التنمية المحلية، أنه من المخطط بنهاية عام 2022 أن يتم تنفيذ 34 مشروع فى محافظة سوهاج بتكلفة 200 مليون جنيه و39 مشروع فى محافظة قنا بتكلفة 150 مليون جنيه.

أكد وزير التنمية، على أن الوزارة تسعي لحسن إدارة موارد المحافظات لتحسين الموارد الذاتية لها، وتذليل أي معوقات أو مشكلات في المحافظات، مشيرًا إلى أن الوزارة بالتنسيق مع مختلف المحافظات تواصل عمليات رفع نواتج التطهيرات من داخل المدن والقرى والعمل على المحافظة على الصحة العامة وتحسين البيئة وخفض التلوث.

و أشار شعراوى، إلى إمكانية دعم صندوق التنمية المحلية التابع لوزارة التنمية المحلية بقروض ميسرة لصغار المزارعين والفلاحين لشراء معدات الرى الحديثة وتقديم تسهيلات لهم فى السداد وتذليل كافة المعوقات الخاصة بذلك وتمويل مشروعات الرى الحديث، كما تطرق شعراوى أيضاً إلى أن الوزارة ستقوم بالتواصل مع برنامج الأغذية العالمى للأمم المتحدة فى إطار التعاون المشترك لدراسة إمكانية توفير الدعم اللازم لصغار المزارعين فى هذا المشروع المهم فى إطار البرامج التى يقوم بها برنامج الأغذية.