أخبار مصر | "طب حلوان" تحقق طفرة في التحول الرقمي

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 27 يوليو 2020 10:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر "طب حلوان" تحقق طفرة في التحول الرقمي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقدت كلية الطب بجامعة حلوان، برعاية الأستاذ الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، والأستاذ الدكتور ممدوح مهدى عميد الكلية، الاختبار الإلكتروني التجريبي عن بُعد "من البيت" باستخدام بنوك الأسئلة على طلبة الفرقة الثالثة بالكلية.

جاء ذلك تحت إشراف الأستاذ الدكتور محمد فتح الباب وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب والأستاذة الدكتورة سامية علي مدير وحدة القياس والتقويم الطلابى بالكلية.

وأفاد الأستاذ الدكتور ممدوح مهدي، أن هذه التجربة هدفت إلى تقييم إمكانية اختبار الطلبة إلكترونيًا من المنزل، والوقوف على الإيجابيات والسلبيات والتخطيط لتلافي السلبيات التي قد تطرأ، مضيفًا أنه قد سبق تطبيق هذا الامتحان التجريبي عن بُعد، امتحان تجريبي على عينة من طلاب المراحل الأربعة في الكلية، وكانت النتائج كلها إيجابية مما شجع فريق العمل على تطبيق التجربة على دفعة الفرقة الثالثة بأكملها بدعم كامل من إدارة الكلية.

وأضاف عميد كلية طب، أنه تم الاختبار على عدد 200 طالب من المنزل وكان زمن الامتحان 50 دقيقة، وأن عدد الطلاب الذين أتموا أداء الامتحان 197 طالبا وعدد الغياب 3 طلاب فقط، وظهرت النتيجة مباشرة بعد الانتهاء من الاختبار.

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وبهذا العدد، فإن جميع الطلبة قد أدوا الاختبار في وقته بنجاح وتعتبر تجربة طب حلوان على الامتحانات عن بعد تجربة ناجحة بفضل فريق عمل متكامل من وحدة القياس والتقويم الطلابى بكلية الطب ومن مهندسي جامعة حلوان وشركة بنوك الأسئلة AGI.

وتم الاختبار عبر متصفح آمن، من خلال تحكم في أجهزة الطلبة بشكل كامل أثناء فترة الاختبار (حيث قد تم إغلاق جميع البرامج من على كمبيوتر الطالب عند فتح برنامج الامتحان).

كما اعتمدت التجربة على وقت محدد للأسئلة التي قسمت على وحدات (سكشن) لكل سكشن وقت محدد وعدد محدد من الأسئلة على ان يقفل السكشن بعد انتهاء الوقت المحدد له ولا يمكن للطالب الرجوع له مرة أخرى مع تغيير ترتيب الاسئلة بين الطلاب وذلك لتقليل فرص الغش.

الجدير بالذكرأنه قد تم توفير اسم نطاق (Domain) خاص بالامتحانات الإلكترونية للجامعة (والذي تم توظيفه لكلية الطب) بدعم من المجلس الأعلى للجامعات وذلك حتى يتمكن الطلاب من الوصول لمنظومة الاختبارات من المنزل، وذلك بدعم من مركز الحساب العلمي بجامعة حلوان تحت إشراف الأستاذ الدكتور أيمن محمود خليفة مدير مركز الحساب العلمي.