شكرا لقرائتكم خبر عن «بيطري القليوبية»: تخصيص 30 مجزر لاستقبال أضاحى العيد فى القليوبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

خصصت مديرية الطب البيطرى بالقليوبية 30 مجزرا لذبح الأضاحى طوال أيام عيد الأضحى المبارك.

وقالت الدكتورة أمل العسيلى، وكيل وزارة الطب البيطرى بالمحافظة، إن المجازر تستقبل الأضاحى من الساعة السادسة من صباح أول أيام العيد وحتى مغرب اليوم الرابع مجاناً.

وأضافت وكيل وزارة الطب البيطرى أن المجازر موزعة على جميع مراكز المحافظة ويشرف عليها أطباء بيطريين متخصصين وتم تشكيل غرفة عمليات بالمديرية والإدارات البيطرية بالمراكز لتلقى الشكاوى ومتابعة أعمال الذبح داخل المجازر خلال أيام العيد

وأشارت إلى انه تم إعلان حالة الطوارئ ووقف جميع الراحات والإجازات خلال أيام العيد وحالة الاستعداد القصوى للعمل وضبط جميع أعمال المجازر والتأكيد على نظافتها

كما تم التنسيق مع مديرية التموين والصحة، لتكثيف التفتيش على اللحوم من خلال الحملات التموينية على محلات الجزارة والأسواق خلال فترة عيد الأضحى لمنع الذبح خارج المجازر في الطرقات والأسواق للتأكد من سلامة اللحوم وضبط الأسعار

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