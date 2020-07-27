شكرا لقرائتكم خبر عن غالبية القراء يؤيدون حظر تصنيع أو استيراد الأكياس البلاستيكية لإضرارها بالبيئة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قام " الخليج 365" باستطلاع أراء قرائه حول المطالبات بإصدار قانون بحظر تصنيع أو استيراد الأكياس البلاستيكية لإضرارها بالبيئة في سؤال بعنوان: هل تؤيد إصدار قانون بحظر تصنيع أو استيراد الأكياس البلاستيكية لإضرارها بالبيئة ؟

وجاءت النتيجة كالتالى: غالبية القراء بنسبة78 % أجابوا بـ " نعم " معلنين تأييدهم إصدار قانون بحظر تصنيع أو استيراد الأكياس البلاستيكية لإضرارها بالبيئة.

في حين أجاب 22% من المشاركين بـ " لا".

يذكر أن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات، والمزمع مناقشته خلال الجلسات العامة القادمة لمجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، في 16 أغسطس القادم، يتصدى لمخاطر الأكياس البلاستكية، وذلك بعد التوافق بين وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، والنائب طلعت السويدي رئيس لجنة الطاقة والبيئة باستحداث مادة بشأنه في مشروع القانون لاسيما وأن لجنة الصناعة قد سبق واستعرض أمامها تعديلات نيابية في ذات السياق، واُتُفق علي أن يتضمن مشروع قانون إدارة المخلفات هذا الأمر، و تقدم النائب محمد خليفة بمقترح وافقت عليها الحكومة.

يأتي ذلك تفعيلاً للمطالبات والتوصيات البرلمانية السابقة في ضوء مناقشة طلبات الاحاطة المتعددة لاسيما التي طرحت داخل لجنة الطاقة والبيئة، لوزارة البيئة بتكثيف الجهود للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية خاصة السوداء، لاسيما لخطورتها على صحة الإنسان والبيئة فى ذات الوقت، واستبدالها بالأكياس الصديقة للبيئة أو العودة إلى استخدام الأكياس الورقية.

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