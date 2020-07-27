شكرا لقرائتكم خبر عن 7 كليات بجامعة القاهرة تواصل امتحانات طلاب السنوات النهائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تواصل كليات جامعة القاهرة ، اليوم الاثنين، امتحانات طلاب السنوات النهائية بالجامعة ، وسط إجراءات وقائية واحترازية مشددة للوقاية من فيروس كورونا ومنع انتقال العدوى، بداية من تركيب كبائن تعقيم وتوفير كمامات للطلاب وأكياس جيل كحول للتعقيم ، وتجرى الامتحانات في كليات الهندسة والزراعة والصيدلة والحقوق وطفولة مبكرة وطب بيطرى وتربية.

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وكانت جامعة القاهرة ، أعلنت إن خطة الجامعة نجحت على مدار الأسبوعين الماضيين منذ بدء الامتحانات السبت 11 يوليو، في تقليل الكثافة الطلابية وفقًا لأقصى درجات الاحتراز الممكنة، وتنظيم سير الامتحانات في الكليات بما يحقق الإنسيابية والتباعد، والوقاية من العدوى بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين، حيث أشرف الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، على عملية التنسيق بين جداول الكليات بنفسه لتفادي الكثافات وتفادي إجراء الامتحانات في خيام وهو الأمر الذي نجحت جامعة القاهرة في القضاء عليه منذ أكثر من 3 سنوات.

ووجه الدكتور محمد عثمان الخشت، عمداء الكليات بضرورة الالتزام بإتخاذ التدابير اللازمة لتهيئة المناخ المناسب للامتحانات، وتوفير كافة الخدمات للطلاب وتوفير قاعات كبيرة تستوعب أعداد الطلاب والتأكد من استيفاء أماكن إجراء الامتحانات للضوابط المقررة للوقاية من حيث التهوية ومراعاة التباعد الإجتماعي والسلامة، وإجراء عمليات التطهير يوميًا في كافة الأماكن التي تجرى بها الامتحانات، وترك مدة كافية بين امتحانات المواد تيسيرًا على الطلاب، وإعداد اللجان الخاصة للطلاب ذوي القدرات الخاصة ووجود من يعاونهم، وتوافر لجان طبية متخصصة من لجان مكافحة العدوى داخل الحرم الجامعي وفي الكليات للتعامل الطبي السريع مع أي حالة اشتباه.