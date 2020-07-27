شكرا لقرائتكم خبر عن «العامة للبترول» تنتهي من مكافحة وإزالة البقع الزيتية من شاطئ رأس غارب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الكيميائي محمد الطويل، مدير عام الحقول بالشركة العامة للبترول في رأس غارب، انتهاء إدارة حماية البيئة بالشركة من أعمال مكافحة وإزالة البقع الزيتية بشاطئ الكورنيش برأس غارب، ورفع المخلفات وإلقائها بأحد المدافن البيئية وإعادة الشاطئ إلى طبيعته.

ونفت الشركة مسؤوليتها عن حدوث التلوث البترولي، وأكد المهندس نبيل عبدالصادق، رئيس مجلس الإدارة، تنظيف شاطئ مدينة رأس غارب من البقع الزيتية والحشائش ومقذوفات البحر، من خلال المعدات والاجهزة الخاصه بقطاع حماية البيئة بالشركة.

أضاف «عبدالصادق» أن الشركة غير مسؤولة عن حدوث التلوث البترولي نهائيا، واما قامت به الشركة في مدينة رأس غارب وإزالة جميع المخلفات من الشاطئ يأتي ضمن المشاركة المجتمعية للشركة.

كانت أجهزة وزارة البيئة بالبحر الأحمر، بالتنسيق مع الشركة العامة للبترول، بدأت أعمال مكافحة التلوث البترولي الذي شهده شاطئ كورنيش رأس غارب وضي القمر بطول نحو كيلو متر، بإزالة البقع الزيتية وعدم انتشارها في المنطقة البحرية.

وحصل باحثو جهاز شؤون البيئة بالبحر الاحمر على «بصمة» من الزيت الخام الذي ضرب شاطى كورنيش مدينة رـس غارب لإرسالها إلى معامل الجهاز بالسويس لفحصها وتحديد الجهة المتسببة في تلوث شاطئ الكورنيش لاتخاذ الاجراءات القانونية.

وانتقلت لجنة من باحثي البيئة من البحر الأحمر لموقع التلوث للمتابعة، وسط مطالب من أهالي مدينة رأس غارب بوقف ظاهرة التلوث البترولي المتكرر بشواطئ المدينة.

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