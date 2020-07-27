«بنتي مش واحدة شاقطها».. أحمد زاهر يرد على المتنمرين من صورته مع ابنته (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
علق الفنان أحمد زاهر على المتنرين من صورته مع ابنته، وتساءل: «ليه نجرّح في أطفال ونخلي شكلهم وحش؟».
أضاف في مداخلة مع برنامج «القاهرة الآن» مع الإعلامية لميس الحديدي: «ده بروفايلي الشخصي، لو مش عاجبك متتابعنيش».
تابع: «دي بنتي، اتصورت معاها في البيسين، وكنت حاضنها ومداري كل حاجة، ومش هطلع صورة بنتي بالمايوه، مستحيل».
مضى قائلًا: «بيقولوا لي: أنت إزاي تحضن بنتك. دي بنتي، يعني حتة مني، يعني كل حاجة ليا، لأ هحضنها، فين الجريمة اللي عملتها».
أكمل: «إحنا أسرة محترمة، في لبسنا، وفي شكلنا، ده أسلوب حياتنا، وأنا مش باتجمل على الناس، والصورة دي من فترة، والناس بيشتموني عليها».
واصل قائلًا: «أنا متصور مع بنتي، مش مع واحدة شاقطها من الشارع، وأنا قررت أي حد هيشتمني أو يعلق على بناتي لن أسمح، هقدم بلاغات ضده، دي وجعتني أوي، ووجعت بنتي».
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