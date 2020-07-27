شكرا لقرائتكم خبر عن "الزراعة" تقدم روشتة لزيادة انتاج البلح وتحسين جودة وسرعة نضج التمور " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر " الخليج 365 " ، عدد من التوصيات والارشادات الفنية التي أصدرها قطاع الارشاد الزراعي، الواجب على مزارعي نخيل البلح مراعاتها، خلال الشهر الجارى لزيادة الإنتاج تمثلت في الآتي:

أولا: أهم العمليات

1-استكمال عملية التقويس

2-تقليم السعف الجاف والمتوسط الجفاف

3- اجراء خف لبعض الثمار لتحسين جودتها وسرعة انضاجها ويتم الخف بازالة 10-15% من عدد الشماريخ من وسط السباطة أو تقصير 10-15% من طول الشماريخ من طرف السباطة

4- تكييس العذوق بالأكياس المشبكة

5-جني الثمار المبكرة

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6-الاستمرار برى الفسائل حديثة الزراعة ويفضل الرى الليلي للبساتين التي تعتمد على الري السطحي التقليدي أو الري بالتنقيط

ثانيا:التسميد

اضافة الدفعة الثالثة من السماد الآزوتي بمعدل 250 جم / ازوت / شجرة ثم الري بعد التسميد مباشرة نخيل ،

ثالثا الرى فى الشهر يوليو

الرى بالتنقيط 4نقاط * 8لتر ساعة 96 ، الرى الفقاعى 2نقاط 25 لتر ساعة 150 .

رابعا: برنامج المكافحة ، الابتعاد كليا عن رش الثمار بالمبيدات.

كانت وزارة الزراعة ،أطلقت الحملة القومية لمكافحة سوسة النخيل لمواجهة سوسة النخيل وعمل دورات تدريبة للنخالين حول طرق المكافحة ، كما تواصل الحملة اصدار نشرات ارشادية لمواجهة سوسة النخيل الحمراء .