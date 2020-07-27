شكرا لقرائتكم خبر عن "الزراعة" تقدم روشتة لزيادة انتاج البلح وتحسين جودة وسرعة نضج التمور " والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر " الخليج 365 " ، عدد من التوصيات والارشادات الفنية التي أصدرها قطاع الارشاد الزراعي، الواجب على مزارعي نخيل البلح مراعاتها، خلال الشهر الجارى لزيادة الإنتاج تمثلت في الآتي:
أولا: أهم العمليات
1-استكمال عملية التقويس
2-تقليم السعف الجاف والمتوسط الجفاف
3- اجراء خف لبعض الثمار لتحسين جودتها وسرعة انضاجها ويتم الخف بازالة 10-15% من عدد الشماريخ من وسط السباطة أو تقصير 10-15% من طول الشماريخ من طرف السباطة
4- تكييس العذوق بالأكياس المشبكة
5-جني الثمار المبكرة
6-الاستمرار برى الفسائل حديثة الزراعة ويفضل الرى الليلي للبساتين التي تعتمد على الري السطحي التقليدي أو الري بالتنقيط
ثانيا:التسميد
اضافة الدفعة الثالثة من السماد الآزوتي بمعدل 250 جم / ازوت / شجرة ثم الري بعد التسميد مباشرة نخيل ،
ثالثا الرى فى الشهر يوليو
الرى بالتنقيط 4نقاط * 8لتر ساعة 96 ، الرى الفقاعى 2نقاط 25 لتر ساعة 150 .
رابعا: برنامج المكافحة ، الابتعاد كليا عن رش الثمار بالمبيدات.
كانت وزارة الزراعة ،أطلقت الحملة القومية لمكافحة سوسة النخيل لمواجهة سوسة النخيل وعمل دورات تدريبة للنخالين حول طرق المكافحة ، كما تواصل الحملة اصدار نشرات ارشادية لمواجهة سوسة النخيل الحمراء .
كانت هذه تفاصيل خبر "الزراعة" تقدم روشتة لزيادة انتاج البلح وتحسين جودة وسرعة نضج التمور " لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.