شكرا لقرائتكم خبر عن البحوث الفلكية: شهب دلتا الدلويات تمطر سماء مصر غدا بـ20 شهابا بالساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدكتور أشرف تادرس رئيس قسم الفلك السابق بالمعهد القومى للبحوث الفلكية وأستاذ الفلك، أننا سنكون على موعد غدا الثلاثاء وبعد غدا الأربعاء، مع زخة شهب دلتا الدلويات، والتى ستزين سماء مصر والوطن العربى.

وأضاف رئيس قسم الفلك السابق بالمعهد القومى للبحوث الفلكية وأستاذ الفلك، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن شهب دلتا الدلويات زخة شهابية متوسط يصل عدد الشهب فيها إلى 20 شهابا فى الساعة، وتنتج هذه الشهب بسبب دخول حطام المذنبين Marsden and Kracht الغلاف الجوى الأرضي من 12 يوليو إلى 23 أغسطس، ويبلغ ذروته هذا العام فى ليلة 28 وفجر 29 يوليو وبالطبع سيحجب ضوء القمر التربيع الثاني العديد من الشهب الخافتة.

وأشار رئيس قسم الفلك السابق بالمعهد القومى للبحوث الفلكية وأستاذ الفلك، إلى أن أفضل الظروف لمشاهدة زخات الشهب عموما يكون من مكان مظلم بعيد تماما عن أضواء المدينة بعد منتصف الليل بشرط صفاء السماء وخلوها من الغبار والسحب.

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يذكر أن كوكب عطارد وصل مؤخرا إلى أقصى استطالة غربية له من الشمس تبلغ 20 درجة تقريبا، وهو أفضل وقت لرصد عطارد لأنه سيكون في أعلى نقطة له فوق الأفق الشرقي في الرابعة صباحا تقريبا قبل شروق الشمس مباشرة .

وكانت الكرة الأرضية شهدت مؤخرا، ميلاد القمر الجديد حيث كان أفضل وقت في الشهر لمراقبة الأجرام السماوية الخافتة مثل النجوم والمجرات والحشود النجمية لأنه لا يوجد ضوء القمر الذي يَحد من ضوء تلك الأجرام.

وفى هذا اليوم أيضا حدث تقابل لكوكب زحل، حيث كان زحل فى وضع التقابل مع الشمس وكان الكوكب ذو الحلقات في أقرب وضع للأرض وسيضيء وجهه بالكامل بواسطة الشمس.