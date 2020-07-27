حدث ليلاً| تفاصيل الاعتداء على مصري في الكويت و"المصايف" تحذر من نزول البحر

محمد اسماعيل - القاهرة - شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

انخفاض بمستوى جديد.. الصحة تعلن بيان كورونا اليوم الأحد

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأحد، تسجيل 479 حالة جديدة ثبت إيجابية تحاليلها معمليًا لفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ووفاة 48 حالة جديدة.

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قنصل مصر بالكويت: تواصلنا مع الشاب المصري المعتدى عليه قبل انتشار الفيديو

قال السفير هشام عسران، قنصل مصر بالكويت، إن القنصلية تواصلت مع الشاب المصري المعتدى عليه بالكويت وتحركت لدعمه قبل ظهور الفيديو على موقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا.

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رئيس "المصايف" بالإسكندرية محذرًا من نزول البحر: "اللى هيغرق مش هيلاقي حد ينقذه"

قال اللواء جمال رشاد، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، إن الشواطئ مغلقة بقرار رئيس مجلس الوزراء في ظل إجراءات مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

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"لن أتنازل عن حقي".. المعتدى عليه بالكويت يكشف سبب الواقعة

أكد وليد، الشاب المصري المعتدى عليه في الكويت، أنه لن يتنازل عن حقه في أزمة التعدي عليه من قبل مواطن كويتي أثناء عمله في السوبر ماركت.

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المصري المعتدى عليه بالكويت: "ماينفعش أمد إيدي على راجل قد أبويا"

أكد وليد صلاح، الشاب المصري المعتدى عليه بالكويت، إنه لن يتنازل عن حقه وإن الكويت دولة قانون وسيسترد حقه بالقانون.

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المكسيك: حصيلة وفيات كورونا ارتفعت 55% من مارس حتى يونيو الماضيين

رفعت المكسيك، تقديراتها لعدد الوفيات في نحو ثلثي ولايات البلاد بنسبة 55 بالمئة، خلال الفترة بين منتصف مارس وأواخر يونيو بعد تفشي فيروس كورونا، حسبما أفاد مسؤولو الصحة.

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بعد إصابات السعودية ووفيات مصر .. العراق الثانية عربيًا بعد تجاوز ها 110 آلاف إصابة

وصل إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا -كوفيد 19- بالوطن العربي إلى 913 ألفًا و719 إصابة، وبلغ عدد الوفيات 16ألفًا و427 حالة.

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المتحدث باسم الجيش الليبي يحذر من مراوغات تركيا

أكد المتحدث باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري، أن مراوغات والاعيب تركيا التي تقوم بها في ليبيا مستمرة وذلك مع عدم موافقتها إلى الآن على وقف إطلاق النار في البلاد ، محذرًا من طرف ثالث تريد تركيا استخدامه لتقويض ليبيا.

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ترامب عن الانتخابات الأمريكية: سيتم تزويرها حال تم التصويت بالبريد

زعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة سيتم تزويرها حال سمح بإجراء التصويت بالبريد، حيث يرفض ترامب إجراء التصويت بالبريد وأعلن عن ذلك في أكثر من مناسبة وعبر حسابه على تويتر.

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ترامب يوقع أمرًا بإعلان حالة الطوارئ في تكساس بسبب إعصار "هانا"

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء الأحد، أمرًا بإعلان حالة الطوارئ في ولاية تكساس بعدما ضربها إعصار "هانا" حسبما ذكرت "روسيا اليوم".

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تجاوزت أمريكا وكندا معا.. بؤرة جديدة للإصابة بفيروس كورونا

للمرة الأولى منذ تفشي فيروس كورونا، أظهر إحصاء لوكالة "رويترز" أن حالات الإصابة بكورونا في أمريكا اللاتينية تجاوزت للمرة الأولى نظيراتها في الولايات المتحدة وكندا معا، مع اتساع رقعة العدوى في البرازيل والمكسيك وبيرو وكولومبيا والأرجنتين.

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